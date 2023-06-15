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Известно, когда планируется завершение учений украинских защитников на танках Abrams – CBS

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Американские машины

Известно, когда планируется завершение учений украинских защитников на танках Abrams – CBS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что около 200 украинских воинов завершат обучение на танках "Абрамс" под руководством США до конца лета, как сообщили представители оборонного ведомства. Об этом пишет издание CBS.

Окончание учебной программы примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которые США пообещали Украине в начале этого года. Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, пока этот 31 обещанный танк находится на ремонте.

По словам двух высокопоставленных чиновников Сухопутных войск США в Европе и Африке, 200 украинцев сейчас проходят третью неделю учений в рамках 12-недельного плана подготовки.

Сейчас около 6000 украинцев проходят подготовку на 40 полигонах за пределами Украины. Это меньше, чем в начале этого года, когда в марте на разных полигонах проходили подготовку около 12 000 украинцев.

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В статье: война с россией Abrams
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Источник:
cbsnews.com

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