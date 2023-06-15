Известно, когда планируется завершение учений украинских защитников на танках Abrams – CBS
Американские машины
Getty Images / Global Images Ukraine
Ожидается, что около 200 украинских воинов завершат обучение на танках "Абрамс" под руководством США до конца лета, как сообщили представители оборонного ведомства. Об этом пишет издание CBS.
Окончание учебной программы примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которые США пообещали Украине в начале этого года. Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, пока этот 31 обещанный танк находится на ремонте.
По словам двух высокопоставленных чиновников Сухопутных войск США в Европе и Африке, 200 украинцев сейчас проходят третью неделю учений в рамках 12-недельного плана подготовки.
Сейчас около 6000 украинцев проходят подготовку на 40 полигонах за пределами Украины. Это меньше, чем в начале этого года, когда в марте на разных полигонах проходили подготовку около 12 000 украинцев.
Популярное сейчас
- Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
- "Результаты сезона неудовлетворительны". Президент Вереса – об отставке Вирта
- Шашечные в финале. Нидерланды – Хорватия 2:4. Обзор полуфинала Лиги наций и видео голов
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО