На войне погиб игрок футбольного клуба Кудривка
Герои не умирают
Кудрівка
8 июня 2023 года на Луганщине, вблизи поселка Белогоровка, погиб футболист Савицкий Вячеслав Александрович. Он родился 10 февраля 1998 года в селе Купчичи, на момент гибели ему было всего лишь 25 лет.
Футбольный клуб "Кудривка", за который выступал Савицкий, соболезнует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава:
"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь. Вечная память и слава Герою!"
Футбольный клуб "Кудривка" – украинский любительский футбольный клуб. Выступает в Чемпионате Киевской области.
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