  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские морпехи уничтожили российский ударный вертолет Аллигатор
В тренде

Украинские морпехи уничтожили российский ударный вертолет Аллигатор

Общие новости
(2 голосов)

Ка-52

Украинские морпехи уничтожили российский ударный вертолет Аллигатор

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Новина українською

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражеский Ка-52, известный как "Аллигатор". О превращении дорогостоящего российского ударного вертолета на металлолом украинские защитники сообщили днем 15 июня.

Утром Генштаб опубликовал текущие потери оккупантов. За время полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 301 российский вертолет.

Читайте такжеТанки, бронированные машины и артиллерия врага. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 14 июня

Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.

По теме
yellow-arrow
В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
yellow-arrow
Известно, когда планируется завершение учений украинских защитников на танках Abrams – CBS
yellow-arrow
На войне погиб игрок футбольного клуба Кудривка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ка-52
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде