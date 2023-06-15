Украинские морпехи уничтожили российский ударный вертолет Аллигатор
Ка-52
36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражеский Ка-52, известный как "Аллигатор". О превращении дорогостоящего российского ударного вертолета на металлолом украинские защитники сообщили днем 15 июня.
Утром Генштаб опубликовал текущие потери оккупантов. За время полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 301 российский вертолет.
Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.
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