В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала фото боевой машины пехоты Bradley после прямого попадания в него российского "Града" (верхнее справа на коллаже). Она отметила, что экипаж БМП (нижнее фото справа) успешно и безопасно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный "Брэдли" уже на ремонте.

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В 47-й бригаде отметили, что ракета прилетела в башню, машина загорелась, экипаж безопасно покинул "Брэдли", после чего механик-водитель (на коллаже в полный рост) отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Из последствий – только легкая контузия у одного из воинов.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, которая спасает жизни", – добавила Маляр.

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