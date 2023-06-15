В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, которая спасает жизни
Фото: Ганна Маляр Telegram-канал
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала фото боевой машины пехоты Bradley после прямого попадания в него российского "Града" (верхнее справа на коллаже). Она отметила, что экипаж БМП (нижнее фото справа) успешно и безопасно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный "Брэдли" уже на ремонте.
В 47-й бригаде отметили, что ракета прилетела в башню, машина загорелась, экипаж безопасно покинул "Брэдли", после чего механик-водитель (на коллаже в полный рост) отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Из последствий – только легкая контузия у одного из воинов.
"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, которая спасает жизни", – добавила Маляр.
Также по теме новости – сообщение военнослужащего в Твиттере:
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за подрыва Каховской ГЭС. Владелец ФК получает большие убытки
- "Результаты сезона неудовлетворительны". Президент Вереса – об отставке Вирта
- Хорватское чудо в ЛН, преемник Бекхэма в Мадриде и расширение географии в УПЛ. Главные новости за 14 июня
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО