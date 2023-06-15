Украинские подразделения продвинулись под Угледаром
Об этом заявляет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский
Генштаб ЗСУ
Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врагов под Угледаром.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается. Все будет Украина", – написал он в телеграмме.
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