В начале следующего сезона УАФ будет использовать два фургона ВАР, третий подключится в октябе

УАФ планирует в будущем использовать систему VAR на всех матчах УПЛ в каждом туре, однако это будет возможно только после увеличения числа фургонов VAR.

Также Ассоциация сообщает о том, что с июня по сентябрь будет проходить обучение дополнительного числа арбитров, чтобы все рефери могли пользоваться системой VAR.

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Во время курса обучения планируется подготовить:

- 9 арбитров VAR;

- 9 помощников VAR;

- 14 полевых арбитров;

- 8 наблюдателей VAR;

- 6 операторов повторов.

После завершения обучения будет следующее общее количество специалистов:

- 21 арбитра VAR;

- 21 помощника VAR;

- 32 полевых арбитров;

- 18 наблюдателей VAR;

- 19 операторов повторов.

Это позволит полноценно использовать фургоны VAR на всех матчах украинского высшего дивизиона, а значит, и позволит минимизировать количество возможных ошибок на поле.

Также УАФ отмечает, что сейчас в наличии три фургона. В начале чемпионата один фургон будет задействован для обучения на матчах предварительных этапов Кубка, ПФЛ или юношеских соревнований ПЛ. Таким образом, остаются две машины, которые могут покрыть четыре матча чемпионата (июль-сентябрь). Если все этапы обучения состоятся согласно запланированному графику, третий фургон вернется в октябре, а это уже шесть матчей.