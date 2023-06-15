"Более 40 тысяч украинских спортсменов выехали за границу", - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал о нынешнем состоянии украинского спорта.

"На сегодняшний день много молодежи уехало из Украины. Более 40 тысяч спортсменов уехали за границу. Все страны, национальные олимпийские комитеты оказали огромную помощь, чтобы наши спортсмены остались за границей с первых дней войны.

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Наши спортсмены были на соревнованиях на момент полномасштабного вторжения, поэтому атлетам из Харькова, Херсона, Мариуполя некуда было возвращаться. Все страны Европы объединились и оказали нам помощь.

Год назад в первые дни июля в Украине был президент МОК Томас Бах. В то время Международный олимпийский комитет нам помогал: они не допускали к соревнованиям россиян и белорусов. К сожалению, 28 марта МОК изменил эту рекомендацию.

Сейчас международным федерациям предоставили больше полномочий по возвращению россиян и белорусов. Теперь мы работаем раздельно с каждой федерацией. Очень важно, что Европейский парламент проголосовал против возвращения в соревнования представителей РФ и РБ.

Следует, чтобы они поняли, что пока идет война, наши территории оккупировали, людей убивают, более 300 спортсменов погибли, нельзя возвращать россиян и белорусов", - сказал Гутцайт.