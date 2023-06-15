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РФ назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины

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Якобы они должны состояться 10 сентября

РФ назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины

фото из свободных источников

Новина українською

На России планируют провести "выборы" на оккупированных территориях Украины 10 сентября.

Об этом заявляет ТАСС со ссылкой заявление заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой.

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По словам главы российской ЦИК, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.

"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину.

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В статье: война с россией
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