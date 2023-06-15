РФ назначила дату "выборов" на оккупированных территориях Украины
Якобы они должны состояться 10 сентября
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На России планируют провести "выборы" на оккупированных территориях Украины 10 сентября.
Об этом заявляет ТАСС со ссылкой заявление заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой.
По словам главы российской ЦИК, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.
"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину.
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