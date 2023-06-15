Арановский, который получил бан от УАФ, назначен на матч отбора Евро-2024

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским получила назначение на матч отбора Евро-2024 между сборными Франции и Гибралтара.

Помогать ему на линиях будут Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертый арбитр - Виталий Романов, Арбитр ВАР - Бартош Франковски.

Сам матч состоится в пятницу, 16 июня, и начнется в 21.45.

Напомним, в конце мая УАФ до конца сезона отстранила Арановского от исполнения служебных обязанностей после матча 28-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой", где он был арбитром ВАР.