Арановский, который получил бан от УАФ, назначен на матч отбора Евро-2024
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Франция - Гибралтар
Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским получила назначение на матч отбора Евро-2024 между сборными Франции и Гибралтара.
Помогать ему на линиях будут Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертый арбитр - Виталий Романов, Арбитр ВАР - Бартош Франковски.
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Сам матч состоится в пятницу, 16 июня, и начнется в 21.45.
Напомним, в конце мая УАФ до конца сезона отстранила Арановского от исполнения служебных обязанностей после матча 28-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой", где он был арбитром ВАР.
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Источник:УЕФА
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