Зеленский: Россия проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным
Новости с передовой "в целом позитивные"
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия проиграет войну против Украины в случае, если наши защитники добьются успеха в контрнаступлении.
Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление украинских защитников - ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил глава государства.
Он также уточнил, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.
Напомним, что продвижение наших военных фиксируют ежедневно последнюю неделю. К примеру, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял об
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