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Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня

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А также расписание первого тура АПЛ и заявка Украины U-21 на Евро

Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 15 июня

Испания дожала Италию в полуфинале Лиги наций

Национальная сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций, переиграв команду Италии. “Роха” вышла вперед благодаря ошибке Италии у своих ворот и голу Пино уже на третьей минуте, но еще в первом тайме Иммобиле сравняв счет, реализовав пенальти за игру рукой Пау Торреса. Испания создала больше моментов и все же победа. Победный гол на 88-й минуте забил форвард “Эспаньола” Хоселу, сыграв на добивании. Матч за третье место между Нидерландами и Италией и финал Хорватия – Испания состояться в воскресенье, 18 июня.

Наполи определился с преемником Спаллетти

Чемпион Италии-2023 “Наполи” получил нового тренера после ухода из клуба Лучано Спаллетти. Неаполитанцев возглавил 59-летний французский тренер Руди Гарсия, который ранее работал в “Лилле”, “Роме”, “Марселе” и “Лионе”. “Рома” с Гарсией дважды занимала второе место в Серии А (2013/14, 2014/15). Интересно, что после увольнения Гарсии в январе 2016 “Рому” возглавил Лучано Спаллетти.

Мудрик поедет на молодежный Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определил список из 23 игроков, которые будут выступать на чемпионате Европы 2023 среди команд U-21. Среди прочих, на турнире, который стартует 21 июня в Румынии и Грузии, сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Владислав Ванат и Даниил Сикан.

Верес назначит Лавриненко новым главным тренером

“Верес" недолго искал замену Юрию Вирту. Наблюдательный совет клуба поручил гендиректору "красно-черных" подписать контракт с Сергеем Лавриненко. Контракт с 48-летним специалистом будет подписан на три года. Ассистенты Лавриненко станут известны позже.

Скорук снялся с Первой лиги

Клуб Первой лиги "Скорук" вынужден пропустить следующий сезон. "В связи с подрывом Каховской ГЭС, земельные участки Никопольщины остались без водоснабжения и не имеют орошения, в результате чего владелец клуба каждый день получает большие убытки. Руководство клуба до последнего момента пыталось решить вопрос с дальнейшим финансированием на ближайший сезон, но, к сожалению, в сложившейся ситуации, все попытки успехом не увенчались. Для того, чтобы футбольный клуб "Скорук" не исчез окончательно, руководство клуба приняло решение пропустить сезон в Первой лиге ПФЛ 2023/24”, – говорится в официальном заявлении клуба.

Ливерпуль сыграет с Челси в первом туре АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон, который стартует 11 августа 2023, а завершится 19 мая. Откроет чемпионат матч “Манчестер Сити” против “Бернли”. “Арсенал” свой стартовый матч сыграет дома, 12 августа, против "Ноттингем Форест". В этот же день "Борнмут" Ильи Забарного примет "Вест Хэм", а "Эвертон" Виталия Миколенко – "Фулхэм". В воскресенье, 13 августа, "Челси" Михаила Мудрика на своем поле встретится с "Ливерпулем".

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