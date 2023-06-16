Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 15 июня

Национальная сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций, переиграв команду Италии. “Роха” вышла вперед благодаря ошибке Италии у своих ворот и голу Пино уже на третьей минуте, но еще в первом тайме Иммобиле сравняв счет, реализовав пенальти за игру рукой Пау Торреса. Испания создала больше моментов и все же победа. Победный гол на 88-й минуте забил форвард “Эспаньола” Хоселу, сыграв на добивании. Матч за третье место между Нидерландами и Италией и финал Хорватия – Испания состояться в воскресенье, 18 июня.

Чемпион Италии-2023 “Наполи” получил нового тренера после ухода из клуба Лучано Спаллетти. Неаполитанцев возглавил 59-летний французский тренер Руди Гарсия, который ранее работал в “Лилле”, “Роме”, “Марселе” и “Лионе”. “Рома” с Гарсией дважды занимала второе место в Серии А (2013/14, 2014/15). Интересно, что после увольнения Гарсии в январе 2016 “Рому” возглавил Лучано Спаллетти.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определил список из 23 игроков, которые будут выступать на чемпионате Европы 2023 среди команд U-21. Среди прочих, на турнире, который стартует 21 июня в Румынии и Грузии, сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Владислав Ванат и Даниил Сикан.

“Верес" недолго искал замену Юрию Вирту. Наблюдательный совет клуба поручил гендиректору "красно-черных" подписать контракт с Сергеем Лавриненко. Контракт с 48-летним специалистом будет подписан на три года. Ассистенты Лавриненко станут известны позже.

Клуб Первой лиги "Скорук" вынужден пропустить следующий сезон. "В связи с подрывом Каховской ГЭС, земельные участки Никопольщины остались без водоснабжения и не имеют орошения, в результате чего владелец клуба каждый день получает большие убытки. Руководство клуба до последнего момента пыталось решить вопрос с дальнейшим финансированием на ближайший сезон, но, к сожалению, в сложившейся ситуации, все попытки успехом не увенчались. Для того, чтобы футбольный клуб "Скорук" не исчез окончательно, руководство клуба приняло решение пропустить сезон в Первой лиге ПФЛ 2023/24”, – говорится в официальном заявлении клуба.

Английская Премьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон, который стартует 11 августа 2023, а завершится 19 мая. Откроет чемпионат матч “Манчестер Сити” против “Бернли”. “Арсенал” свой стартовый матч сыграет дома, 12 августа, против "Ноттингем Форест". В этот же день "Борнмут" Ильи Забарного примет "Вест Хэм", а "Эвертон" Виталия Миколенко – "Фулхэм". В воскресенье, 13 августа, "Челси" Михаила Мудрика на своем поле встретится с "Ливерпулем".