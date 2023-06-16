Россияне нанесли более 60 авиаударов за сутки, артиллерия ВСУ поразила 2 пункта управления и С-300

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 16 июня, сообщает, что за минувшие сутки Россия нанесла более 60 авиационных ударов, также совершила более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В частности, украинские воины отразили атаки врага в районах Стельмаховки на Луганщине и Выемки, Веселого и Раздолевки в Донецкой области (Лиманское направление), остановили наступательные действия россиян в районе Орехово-Василовки (Бахмутское направление).

Также россияне безуспешно шли вперед в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки (Марьинское направление), а также Новомихайловки и Водяного Донецкой области (Шахтерское).

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 состава боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.