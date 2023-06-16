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Десяток танков, два десятка артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за 15 июня

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Десяток танков, два десятка артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за 15 июня

Фото: Arsenii Gerasymenko

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 218500 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 3965 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 7683 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 3812 (+19) ед,
  • РСЗО – 606 (+2) ед,
  • средства ПВО – 364 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 301 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3357 (+24),
  • крылатые ракеты – 1199 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6519 (+13) ед,
  • специальная техника – 519 (+0).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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