В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки по Украине – работала ПВО
Сбили Shahed-136 в частности
Фото из свободных источников
В ночь на 16 июня российские войска выпустили для атаки по Украине БПЛА. В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали подробнее о работе ПВО.
Противовоздушной обороной Воздушных Сил было уничтожено два иранских ударных "Shahed-136/131" на южном направлении – в Николаевской области.
Также за минувшие сутки защитники неба уничтожили вражеский ударный БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один дрон неустановленного типа. Авиацией Воздушных Сил за минувшие сутки 15 июня осуществлено до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.
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