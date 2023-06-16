В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки по Украине – работала ПВО

В ночь на 16 июня российские войска выпустили для атаки по Украине БПЛА. В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали подробнее о работе ПВО.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил было уничтожено два иранских ударных "Shahed-136/131" на южном направлении – в Николаевской области.

Также за минувшие сутки защитники неба уничтожили вражеский ударный БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один дрон неустановленного типа. Авиацией Воздушных Сил за минувшие сутки 15 июня осуществлено до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.