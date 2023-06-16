На войне с Россией погиб фанат Динамо
Украинец отдал жизнь за свою страну
Фото: із відкритих джерел
На войне с российскими оккупантами погиб болельщик "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Трагическим известием поделился официальный сайт бело-синих. Максим погиб 11 июня.
"Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов "Динамо" выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.
Вечная память и вечная слава храброму Воину. Герои не умирают", — говорится в сообщении.
Прощание с Максим состоится сегодня, 16 июня, в 11:00 возле его дома на Проспекте Маяковского, 41/1. В 12:00 состоятся похороны на Лесном кладбище.
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