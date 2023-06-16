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На войне с Россией погиб фанат Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Украинец отдал жизнь за свою страну

На войне с Россией погиб фанат Динамо

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

На войне с российскими оккупантами погиб болельщик "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Трагическим известием поделился официальный сайт бело-синих. Максим погиб 11 июня.

"Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов "Динамо" выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.

Вечная память и вечная слава храброму Воину. Герои не умирают", — говорится в сообщении.

Прощание с Максим состоится сегодня, 16 июня, в 11:00 возле его дома на Проспекте Маяковского, 41/1. В 12:00 состоятся похороны на Лесном кладбище.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.06.2023 в 09:51
Вічна пам'ять герою.Ганьба ботам типу "жажі", які плюючи лайном у сторону Динамо, посягають на пам'ять вболівальників клубу, які загинули за нашу Україну.
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Будєм разбіратся (Київ)
16.06.2023 в 09:36
Вічна пам’ять Герою
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