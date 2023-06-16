На войне с Россией погиб фанат Динамо

На войне с российскими оккупантами погиб болельщик "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Трагическим известием поделился официальный сайт бело-синих. Максим погиб 11 июня.

"Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов "Динамо" выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.

Вечная память и вечная слава храброму Воину. Герои не умирают", — говорится в сообщении.