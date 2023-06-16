Бойцы ССО спасли пятерых россиян, которые тонули после подрыва врагом ГЭС, взяв их в плен
Пополнили обменный фонд Украины
facebook.com/usofcom
Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование не считалось с жизнью собственного личного состава, как верно отметили в украинских ССО. После разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях в Херсонской области.
Одна из таких позиций погружалась под воду, а несколько россиян должны были утонуть. Однако воины ССО, получив информацию о возможности взять противника в плен, отправились за ним. Пятерых россиян погрузили на лодки. В это время с других позиций враг ударил по лодкам, несмотря на то, что на них находились и свои же – всех пленных воины ССО доставили живыми на побережье, сами они не пострадали.
Уже на берегу во время разговора с пленными операторы ССО выяснили, что спасенные оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z". Эти отряды российское Минобороны комплектует по тому же принципу, что и формирование "Вагнер": основу составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах. За участие в войне против Украины им обещают амнистию.
Популярное сейчас
- Ингулец официально получил нового тренера
- Ребров: Миколенко здоров, но у него есть другие проблемы
- Сергийчук: В Вересе сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар
- Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Новости по теме
- 13:59 Украинские В Минобороны сообщили об успехах на Бахмутском направлении – Сырский показал работу снайперов
- 13:20 Украинские Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожают россиян с помощью дронов – ВИДЕО
- 11:53 Украинские Взгляд изнутри. Воины ССО Украины обнародовали сюжет о своей работе на островах Херсонщины