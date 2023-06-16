Бойцы ССО спасли пятерых россиян, которые тонули после подрыва врагом ГЭС, взяв их в плен

Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование не считалось с жизнью собственного личного состава, как верно отметили в украинских ССО. После разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях в Херсонской области.

Одна из таких позиций погружалась под воду, а несколько россиян должны были утонуть. Однако воины ССО, получив информацию о возможности взять противника в плен, отправились за ним. Пятерых россиян погрузили на лодки. В это время с других позиций враг ударил по лодкам, несмотря на то, что на них находились и свои же – всех пленных воины ССО доставили живыми на побережье, сами они не пострадали.

Уже на берегу во время разговора с пленными операторы ССО выяснили, что спасенные оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z". Эти отряды российское Минобороны комплектует по тому же принципу, что и формирование "Вагнер": основу составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах. За участие в войне против Украины им обещают амнистию.