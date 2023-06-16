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В Украину прибыл президент ЮАР

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Сирил Рамафоса встретится с Зеленским

В Украину прибыл президент ЮАР

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Украину в пятницу, 16 июня. На железнодорожной станции Немешаево его встретили спецпредставитель Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Гроневальд.

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Ранее Рамафоса приехал в Польшу, откуда поездом отправился в Киев. Вместе с ним приехали руководители африканских государств, участвующих в "миротворческой миссии". В ее состав входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.

В мае президент Украины пообщался с Рамафосой по телефону. Владимир Зеленский отметил, что "каждый, кто помогает агрессору с оружием, будет соучастником со всеми последствиями". Через несколько дней после этого Командующий армии Южной Африки Лоуренс Мбата находился в Москве для переговоров с военными чиновниками об усилении военного сотрудничества.

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В статье: война с россией
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