В Украину прибыл президент ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Украину в пятницу, 16 июня. На железнодорожной станции Немешаево его встретили спецпредставитель Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Гроневальд.

Ранее Рамафоса приехал в Польшу, откуда поездом отправился в Киев. Вместе с ним приехали руководители африканских государств, участвующих в "миротворческой миссии". В ее состав входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.

В мае президент Украины пообщался с Рамафосой по телефону. Владимир Зеленский отметил, что "каждый, кто помогает агрессору с оружием, будет соучастником со всеми последствиями". Через несколько дней после этого Командующий армии Южной Африки Лоуренс Мбата находился в Москве для переговоров с военными чиновниками об усилении военного сотрудничества.