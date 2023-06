В Украину прибыл президент ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Украину в пятницу, 16 июня. На железнодорожной станции Немешаево его встретили спецпредставитель Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Гроневальд.

Ранее Рамафоса приехал в Польшу, откуда поездом отправился в Киев. Вместе с ним приехали руководители африканских государств, участвующих в "миротворческой миссии". В ее состав входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.

В мае президент Украины пообщался с Рамафосой по телефону. Владимир Зеленский отметил, что "каждый, кто помогает агрессору с оружием, будет соучастником со всеми последствиями". Через несколько дней после этого Командующий армии Южной Африки Лоуренс Мбата находился в Москве для переговоров с военными чиновниками об усилении военного сотрудничества.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O