Суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток
Решение районного суда города Львова
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Сегодня, 16-го июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.
Судья постановил меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток.
Напомним, что футбольного функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.
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Источник:footballhub.ua
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
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MaximSK (Киев)
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