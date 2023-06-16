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Суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток

Общие новости
(1 голосов)

Решение районного суда города Львова

Суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Сегодня, 16-го июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

Судья постановил меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, что футбольного функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
footballhub.ua

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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.06.2023 в 10:19
Ну і де всі ті коментатори, які його тут захищали і поливали брудом Андріюка, який цю тему розкручував?
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0
MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 10:19
Сейчас не подходящее время для таких арестов, надо было это дело отложить до окончания войны, это только ослабит наш футбол и лишит ЧМ 2030. И чтобы его арестовать, нужны веские доказательства его вины, я в этом не уверен.
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0
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