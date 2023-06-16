  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь
В тренде

Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Все это происходит после Рамштайна

Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку в Украину 20 бронетранспортеров, 4 боевых танка Leopard 2А4 (были на ремонте) и полевого госпиталя. БТР прибудут в Польшу 19 июня. Их добавят к 40 БТР, которые были поставлены в Украину ранее.

Полевой госпиталь Role 2 plus способен поддерживать тяжелую бригаду – он оснащен неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами; насчитывает 12 контейнеров.

Еще несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявили о новых пакетах военной помощи, Канада (500 млн долларов на 200 "критически важных ракет ПВО") и Италия ("наиболее важные системы вооружения для обороны"), в частности. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Читайте такжеМинистр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение

По теме
yellow-arrow
Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян
yellow-arrow
Протасов: Решение суда об аресте Павелко является политически-мотивированным
yellow-arrow
Павелко дал комментарий после свого ареста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ллойд Остин Маргарита Роблес Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
defensa.gob.es

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде