Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку в Украину 20 бронетранспортеров, 4 боевых танка Leopard 2А4 (были на ремонте) и полевого госпиталя. БТР прибудут в Польшу 19 июня. Их добавят к 40 БТР, которые были поставлены в Украину ранее.

Полевой госпиталь Role 2 plus способен поддерживать тяжелую бригаду – он оснащен неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами; насчитывает 12 контейнеров.

Spain will give Ukraine a field hospital and 20 armored personnel carriers

This was stated by the Minister of Defense of the country Margarita Robles.

Spain will also send four Leopard 2A4 tanks, "which were under repair, " and a Role 2 plus field hospital to Kiev. Before its… pic.twitter.com/cRMQbzSumX