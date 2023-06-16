Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь
Все это происходит после Рамштайна
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку в Украину 20 бронетранспортеров, 4 боевых танка Leopard 2А4 (были на ремонте) и полевого госпиталя. БТР прибудут в Польшу 19 июня. Их добавят к 40 БТР, которые были поставлены в Украину ранее.
Полевой госпиталь Role 2 plus способен поддерживать тяжелую бригаду – он оснащен неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами; насчитывает 12 контейнеров.
Spain will give Ukraine a field hospital and 20 armored personnel carriers— Sprinter (@Sprinter99880) June 16, 2023
This was stated by the Minister of Defense of the country Margarita Robles.
Spain will also send four Leopard 2A4 tanks, "which were under repair, " and a Role 2 plus field hospital to Kiev. Before its… pic.twitter.com/cRMQbzSumX
Еще несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявили о новых пакетах военной помощи, Канада (500 млн долларов на 200 "критически важных ракет ПВО") и Италия ("наиболее важные системы вооружения для обороны"), в частности. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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