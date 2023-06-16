Залог, внесенный за Павелко осенью, перечислят в пользу государства

В пятницу, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

Суд избрал Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста - до 14 августа включительно.

Кроме того, залог, которую внесла за главу УАФ в ноябре 2022-го компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Речь идет о сумме в размере 9,88 млн гривен. Решение подлежит немедленному выполнению.

Напомним, что футбольного функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.