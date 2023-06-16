В Курской области РФ ночью вспыхнул масштабный пожар – оккупанты заявили об атаке дронами

Ночью, 16 июня, в Курской области РФ жители слышали взрыв. Якобы беспилотник упал на здание завода по производству текстиля. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что в 02:29 стало известно о возгорании на территории склада. Пожарные подтвердили возгорание на складе хранения пуха.

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По информации росСМИ, беспилотник атаковал башню связи в поселке Красникове, после чего врезался в административное здание предприятия "Бел-поль". В итоге огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара – 1 500 квадратных метров. На месте работали оперативные службы. Пожар локализовали на площади 2 000 квадратных метров. Пострадавших нет.