Павелко дал комментарий после свого ареста

Президент УАФ Андрей Павелко дал свой первый комментарий после ареста. Глава ассоциации был немногословен.

– Украина победит. Слава Украине.

– Что будете делать дальше?

– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим, – сказал Павелко.

Напомним, сегодня, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская избрала Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Это решение касается дела о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.