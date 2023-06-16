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Павелко дал комментарий после свого ареста

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Его реакция была странной

Павелко дал комментарий после свого ареста

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко дал свой первый комментарий после ареста. Глава ассоциации был немногословен.

– Украина победит. Слава Украине.

– Что будете делать дальше?

– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим, – сказал Павелко.

Напомним, сегодня, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская избрала Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Это решение касается дела о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 11:48
Держись Андрей! Надеюсь сможешь доказать свою невиновность
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0
-4
K-Spirit (Киев)
16.06.2023 в 12:30
Его посодют, а ты не воруй.
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+1
0

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