Павелко дал комментарий после свого ареста
Его реакция была странной
АНДРІЮК ONLINE
Президент УАФ Андрей Павелко дал свой первый комментарий после ареста. Глава ассоциации был немногословен.
– Украина победит. Слава Украине.
– Что будете делать дальше?
– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим, – сказал Павелко.
Напомним, сегодня, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская избрала Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Это решение касается дела о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 11:48
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K-Spirit (Киев)
16.06.2023 в 12:30
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