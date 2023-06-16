В Киеве слышали взрывы, сообщают о работе ПВО
Есть ракетная угроза – не пренебрегайте укрытием
alerts.in.ua
В 11:06 по киевскому времени в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Перед этим сирена начала звучать в других областях. Через полчаса "красной" стала вся Украина.
Сначала стало известно, что российские оккупанты осуществили пуски "Калибров" из акватории Черного моря. Впоследствии Воздушные Силы сообщили, что появилась угроза применения баллистического вооружения в центре, на востоке и западе Украины.
В области, на подступах к Киеву сработала ПВО. Власти просят жителей не игнорировать тревогу.
Отметим, что утром с визитом в столицу приехал президент ЮАР.
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Источник:t.me/VA_Kyiv
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