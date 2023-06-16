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В Киеве слышали взрывы, сообщают о работе ПВО

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Есть ракетная угроза – не пренебрегайте укрытием

В Киеве слышали взрывы, сообщают о работе ПВО

alerts.in.ua

Новина українською

В 11:06 по киевскому времени в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Перед этим сирена начала звучать в других областях. Через полчаса "красной" стала вся Украина.

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Сначала стало известно, что российские оккупанты осуществили пуски "Калибров" из акватории Черного моря. Впоследствии Воздушные Силы сообщили, что появилась угроза применения баллистического вооружения в центре, на востоке и западе Украины.

В области, на подступах к Киеву сработала ПВО. Власти просят жителей не игнорировать тревогу.

Отметим, что утром с визитом в столицу приехал президент ЮАР.

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В статье: война с россией сирена ПВО ППО ракетная атака
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Источник:
t.me/VA_Kyiv

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