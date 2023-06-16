ВСУ имеют успехи, на востоке враг подтягивает резервы. Генштаб и Минобороны – о ситуации на фронте

Подразделения ВСУ имели успех во время наступления на нескольких направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев. Силы обороны продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага.

"Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются – ни одной позиции не потеряно".

Подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей). В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках – "в ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах". Также подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснили там оккупационные войска с занимаемых позиций.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной. Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск.

"Вместе с тем, мы продолжаем вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы требуют периодической корректировки и уточнения. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках".

На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы с других направлений. В частности, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На разных участках – разные успехи, но они есть на всех направлениях. Надо понимать, что это не будет "киноскорость", когда за час проходит почти вся жизнь героя. Это война и процессы происходят значительно медленнее, чем хочется. И мы должны понимать, что враг просто так свои позиции сдавать не будет. Есть огромное сопротивление. Увеличилось количество и ракетных ударов, и авиационных. Увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Враг всеми силами пытается остановить наступление Сил обороны Украины".