Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян

ПВО уничтожила 14 воздушных целей в небе Украины, об этом сообщили Воздушные Силы. Речь идет о 6 аэробаллистических ракетах "Кинжал", 6 крылатых ракетах "Калибр" и 2 разведывательных БпЛА. Россияне целенаправленно били по Киевщине.

В 12:17 в Киеве и области прозвучал отбой воздушной тревоги, половина Украины по состоянию на 12:37 уже не "светится красным". UPD. В 12:40 отбои прозвучали везде, кроме Крыма и Луганской области.

В то же время сообщается, что в результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар, есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС, как отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Читайте также В Киеве слышали взрывы, сообщают о работе ПВО

В Киеве поврежденных объектов и домов после ракетной атаки нет, сообщил мэр Кличко.