Германия срочно передаст Украине ракеты для Patriot. Также важную помощь анонсировали в Болгарии

Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на второй день встречи руководителей департаментов НАТО в Брюсселе.

"Очень важный знак для стабильной поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этой конкретной фазе войны", – отметил Писториус.

В то же время, по словам нового министра обороны Болгарии Тодора Тагарева в интервью Politico, София выразила намерение присоединиться к инициативе ЕС по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Это стремление Болгарии является проявлением поддержки и солидарности с Украиной в ее усилиях по обеспечению безопасности и укреплению своих оборонных возможностей.

"Мы очень четко нацелены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, что мы сможем предоставить Украине часть необходимых снарядов. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ это сделать".

Он также добавил, что Украина должна быть "безусловно" принята в НАТО, "когда это позволят условия", то есть, как только закончится война с Россией.