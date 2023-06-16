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Германия срочно передаст Украине ракеты для Patriot. Также важную помощь анонсировали в Болгарии

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Хотят помочь артснарядами

Германия срочно передаст Украине ракеты для Patriot. Также важную помощь анонсировали в Болгарии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на второй день встречи руководителей департаментов НАТО в Брюсселе.

"Очень важный знак для стабильной поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этой конкретной фазе войны", – отметил Писториус.

В то же время, по словам нового министра обороны Болгарии Тодора Тагарева в интервью Politico, София выразила намерение присоединиться к инициативе ЕС по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Это стремление Болгарии является проявлением поддержки и солидарности с Украиной в ее усилиях по обеспечению безопасности и укреплению своих оборонных возможностей.

"Мы очень четко нацелены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, что мы сможем предоставить Украине часть необходимых снарядов. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ это сделать".

Он также добавил, что Украина должна быть "безусловно" принята в НАТО, "когда это позволят условия", то есть, как только закончится война с Россией.

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В статье: война с россией ПВО ППО Patriot Борис Писториус
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Источник:
n-tv.de

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