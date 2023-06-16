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Зеленский заявил западным СМИ, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС

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Чтобы мир давил на Украину с требованием остановить конфликт

Зеленский заявил западным СМИ, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС

Енергоатом

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что российские власти хотят подорвать Запорожскую АЭС для дестабилизации в Украине, а также для того, чтобы мир оказывал давление на Киев, требуя остановить этот конфликт.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Россия хочет подорвать (Запорожскую. - Ред.) АЭС. Потому что, равно как и с (Каховской. - Ред.) дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину остановить этот конфликт", – сказал глава государства.

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По словам Зеленского, передача Украине западной техники небольшим партиями увеличивает продолжительность российско-украинской войны.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы быстрее победим", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что 15 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Также ранее сообщалось, что российские оккупанты остановили автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. Эту информацию в ручном режиме теперь передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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