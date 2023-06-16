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Делегация африканских лидеров спускалась в бомбоубежище во время атаки на Киев

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Кулеба заявил, что это месседж для Африки, что Россия хочет больше войны, а не мира

Делегация африканских лидеров спускалась в бомбоубежище во время атаки на Киев

фото из свободных источников

Новина українською

В ходе ракетной атаки на Киев африканские лидеры, находящиеся с визитом в украинской столице, решили временно укрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц.

Об этом сообщает Reuters.

"Съемочная группа издания видела, как прибывшие в Киев колонной автомобилей африканские лидеры зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем", - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж Африки: Россия хочет больше войны, а не мира.

По данным Воздушных сил, во время массированной воздушной тревоги 16 июня уничтожены 12 вражеских ракет и 2 разведывательных беспилотника.

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В статье: война с россией
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