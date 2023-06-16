Делегация африканских лидеров спускалась в бомбоубежище во время атаки на Киев

В ходе ракетной атаки на Киев африканские лидеры, находящиеся с визитом в украинской столице, решили временно укрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц.

Об этом сообщает Reuters.

"Съемочная группа издания видела, как прибывшие в Киев колонной автомобилей африканские лидеры зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем", - говорится в сообщении.

Читайте также Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж Африки: Россия хочет больше войны, а не мира.

По данным Воздушных сил, во время массированной воздушной тревоги 16 июня уничтожены 12 вражеских ракет и 2 разведывательных беспилотника.