Делегация африканских лидеров спускалась в бомбоубежище во время атаки на Киев
Кулеба заявил, что это месседж для Африки, что Россия хочет больше войны, а не мира
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В ходе ракетной атаки на Киев африканские лидеры, находящиеся с визитом в украинской столице, решили временно укрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц.
Об этом сообщает Reuters.
"Съемочная группа издания видела, как прибывшие в Киев колонной автомобилей африканские лидеры зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж Африки: Россия хочет больше войны, а не мира.
По данным Воздушных сил, во время массированной воздушной тревоги 16 июня уничтожены 12 вражеских ракет и 2 разведывательных беспилотника.
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