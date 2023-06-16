Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
Путин выдал очередную партию пропагандистских заявлений для населения РФ
Getty Images
Президент России Владимир Путин, выступая на на Петербургском экономическом форуме 16 июня сделал ряд пропагандистских заявлений, направленых на население своей страны.
В частности, диктатор уверяет, что РФ якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов ПВО Пэтриот и может "уничтожить любое здание в центре Киева" и без ядерного оружия, однако не делает этого "по ряду соображений"; каких именно соображений – назвать отказался.
"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Пэтриот (Украина опровергала уничтожение комплекса - ред.), то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений", - сказал диктатор.
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Также Путин порассуждал о возможности применения Россией ядерного оружия.
"У нас нет необходимости использовать ядерное оружие. Теоретически оно возможно, если создается угроза существованию российского государства.
У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им.
Россия переместила первую часть обещанных ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца года выполним задачу полностью", - цитирует Путина РИА Новости.
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