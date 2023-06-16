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Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве

Общие новости
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Путин выдал очередную партию пропагандистских заявлений для населения РФ

Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве

Getty Images

Новина українською

Президент России Владимир Путин, выступая на на Петербургском экономическом форуме 16 июня сделал ряд пропагандистских заявлений, направленых на население своей страны.

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В частности, диктатор уверяет, что РФ якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов ПВО Пэтриот и может "уничтожить любое здание в центре Киева" и без ядерного оружия, однако не делает этого "по ряду соображений"; каких именно соображений – назвать отказался.

"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Пэтриот (Украина опровергала уничтожение комплекса - ред.), то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений", - сказал диктатор.

Также Путин порассуждал о возможности применения Россией ядерного оружия.

"У нас нет необходимости использовать ядерное оружие. Теоретически оно возможно, если создается угроза существованию российского государства.

У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им.

Россия переместила первую часть обещанных ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца года выполним задачу полностью", - цитирует Путина РИА Новости.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (2)
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dohirp (киев)
16.06.2023 в 19:50
де він стільки нарахував йо...ий му...к
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+1
0
fanatSD (донецк)
16.06.2023 в 19:18
е.....й маразматик.пора в ад.
Ответить
+4
0

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