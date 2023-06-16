Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву в пятницу свидетельством того, что Путин либо не контролирует армию, либо неадекватный.

"Сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что либо руководство РФ, президент Путин не контролирует свою армию, абсолютно не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников "Вагнера", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в государство... или этот человек неадекватный", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве после встречи с лидерами стран Африканского Союза, передает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что человек неадекватный, потому что человек не готов видеть мир, человек хочет стереть и разрушить полностью государство Украину, и если такие намерения у человека, то для меня много вопросов - какое общение, какой диалог (возможен - ред) с этим человеком", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "некоторые мои коллеги постоянно продолжают называть эту войну "кризисом" и даже сейчас, публично, они продолжают это делать. Это не кризис и это не угроза, это война, последствия которой – большое количество кризисов".

Кроме зернового кризиса, сказал президент, "у нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть массовые захоронения".

"Мы в разных ситуациях находимся и поэтому общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис как на войну, как на большие страдания для нас и большие потери", - сказал Зеленский.

По его словам, "такая же была история, примерно после 2014 года, уже была история с замороженным конфликтом до прямого диалога с президентом Путиным, который потом просто тратил это время на наращивание могущества своего государства".

"И я сказал откровенно, мы не дадим этого шанса второй раз", - заявил Зеленский.