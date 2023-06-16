  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию
В тренде

Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ракетный удар по Киеву пришелся на время визита лидеров африканских стран

Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию

Getty Images_

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву в пятницу свидетельством того, что Путин либо не контролирует армию, либо неадекватный.

"Сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что либо руководство РФ, президент Путин не контролирует свою армию, абсолютно не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников "Вагнера", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в государство... или этот человек неадекватный", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве после встречи с лидерами стран Африканского Союза, передает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что человек неадекватный, потому что человек не готов видеть мир, человек хочет стереть и разрушить полностью государство Украину, и если такие намерения у человека, то для меня много вопросов - какое общение, какой диалог (возможен - ред) с этим человеком", - сказал Зеленский.

Читайте такжеhttps://www.ua-football.com/ukrainian/news/1686906768-est-sbitye-kinzhaly-i-ne-odin-v-vozdushnyh-silah-rasskazali-ob-otrazhenii-dnevnoy-ataki-rossiyan.html

Он отметил, что "некоторые мои коллеги постоянно продолжают называть эту войну "кризисом" и даже сейчас, публично, они продолжают это делать. Это не кризис и это не угроза, это война, последствия которой – большое количество кризисов".

Кроме зернового кризиса, сказал президент, "у нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть массовые захоронения".

"Мы в разных ситуациях находимся и поэтому общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис как на войну, как на большие страдания для нас и большие потери", - сказал Зеленский.

По его словам, "такая же была история, примерно после 2014 года, уже была история с замороженным конфликтом до прямого диалога с президентом Путиным, который потом просто тратил это время на наращивание могущества своего государства".

"И я сказал откровенно, мы не дадим этого шанса второй раз", - заявил Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе
yellow-arrow
Россияне повредили домашнюю ледовую арену ХК Днепр
yellow-arrow
Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде