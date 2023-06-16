Президент ЮАР Рамафоса: Ракетные удары не очень хорошо работает для установления мира

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что ракетные удары России, свидетелями которых он стал во время визита в Киев, не очень хорошо работают по установлению мира.

Об этом Рамафоса отметил во время совместной пресс-конференции лидеров африканских стран и президента Владимира Зеленского в столице Украины, передает Укринформ.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира, поэтому мы говорим о необходимости деэскалации по обе стороны с тем, чтобы мир смог прийти и проблема была урегулирована", - сказал лидер Южно-Африканской Республики.

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Как сообщалось, президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу прибыл в Украину. 16 мая Рамафоса анонсировал мирную инициативу по завершению войны России против Украины, которую должны были предложить африканские страны. В то же время, днем Россия совершила очередную ракетную атаку на Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обстрел во время визита африканских лидеров сигналом, свидетельствующим об истинных намерениях России.