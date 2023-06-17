Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил ориентировочные потери России на войне за последние сутки. Общие боевые потери противника в живой силе с даты начала полномасштабной войны выросли на 670 человек и теперь достигают 219 170 человек.

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