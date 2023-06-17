Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне
С 24 февраля 2022 года популяция россиян уменьшилась на 219 тысяч человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил ориентировочные потери России на войне за последние сутки. Общие боевые потери противника в живой силе с даты начала полномасштабной войны выросли на 670 человек и теперь достигают 219 170 человек.
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- танков ‒ 3977 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7706 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 3834 (+22) ед,
- РСЗО – 609 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 364 (+0) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 302 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3364 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 1211 (+12),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед,
- специальная техника – 520 (+1).
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