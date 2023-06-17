  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне
В тренде

Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне

Общие новости
(1 голосов)

С 24 февраля 2022 года популяция россиян уменьшилась на 219 тысяч человек

Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил ориентировочные потери России на войне за последние сутки. Общие боевые потери противника в живой силе с даты начала полномасштабной войны выросли на 670 человек и теперь достигают 219 170 человек.

  • танков ‒ 3977 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7706 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 3834 (+22) ед,
  • РСЗО – 609 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 364 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 302 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3364 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 1211 (+12),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед,
  • специальная техника – 520 (+1).
Читайте такжеЗеленский - об обстреле Киева: Путин или неадекватный, или не контролирует свою армию
По теме
yellow-arrow
Президент ЮАР Рамафоса: Ракетные удары не очень хорошо работает для установления мира
yellow-arrow
Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию
yellow-arrow
Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде