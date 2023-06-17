Как выглядит Каховская ГЭС после взрыва россиянами. ФОТО
Последствия террористической атаки московитов
Maxar
Компания Maxar, специализирующаяся на производстве спутниковой продукции, распространила свежие спутниковые фото из Каховской ГЭС, которую 6 июня разрушила Россия.
Их опубликовало Радио Свобода в Telegram-канале своей программы “Схемы”. На фото, датируемом 16 июня, можно увидеть детали уничтоженной дамбы.
Также на одной из фотографий есть речной терминал "Нибулон". Он расположен в пгт Козацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше этот терминал был под водой, однако в настоящее время подтопление уменьшилось.
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