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Как выглядит Каховская ГЭС после взрыва россиянами. ФОТО

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Как выглядит Каховская ГЭС после взрыва россиянами. ФОТО

Maxar

Новина українською

Компания Maxar, специализирующаяся на производстве спутниковой продукции, распространила свежие спутниковые фото из Каховской ГЭС, которую 6 июня разрушила Россия.

Их опубликовало Радио Свобода в Telegram-канале своей программы “Схемы”. На фото, датируемом 16 июня, можно увидеть детали уничтоженной дамбы.

Также на одной из фотографий есть речной терминал "Нибулон". Он расположен в пгт Козацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше этот терминал был под водой, однако в настоящее время подтопление уменьшилось.

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В статье: Maxar война с россией
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