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Анчелотти не рассчитывает на Лунина. Реал хочет купить нового вратаря независимо от того, уйдет ли украинец

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Андрей хочет доиграть свой контракт до конца

Анчелотти не рассчитывает на Лунина. Реал хочет купить нового вратаря независимо от того, уйдет ли украинец

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин выразил желание все-таки остаться в команде. Об этом сообщает Marca.

"Сливочные", несмотря на будущее украинского вратаря, хотят пригласить еще одного голкипера. Таким образом, Лунин может стать третьим номером команды.

Также отмечается, что у главного тренера Карло Анчелотти нет планов на 24-летнего футболиста.

О таком решении итальянского наставника знает и Лунин, и его отец, однако даже в таком случае Андрей не собирается покидать клуб.

Напомним, что голкипер присоединился к "Реалу" в 2018-м году. Тогда "сливочные" заплатили за него "Заре" 8,5 млн евро, а соглашение было подписано до 2024 года. Лунин хочет доработать контракт до конца.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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