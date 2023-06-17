В Украине продолжает расти спрос на автомобили из Китая: какие модели пользуются популярностью

По итогам мая у украинцев продолжает расти спрос на авто из Китая. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В течение мая первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в КНР, - это на 11 процентов больше, чем в апреле. Среди них 603 авто новых и 261 – подержанных.

Самый большой спрос из Китая составляли электромобили. К примеру, среди подержанных таковых было сразу 97%.

В топ-5 новых автомобилей, изготовленных в Китае, вошли:

VOLKSWAGEN ID.4 DONGFENG/ HONDA M-NV CHERY Tiggo 4 Chery Tiggo 2 MG HS

Среди подержанных авто популярностью пользовались:

VOLKSWAGEN ID.4 DONGFENG/ HONDA M-NV VOLKSWAGEN ID.6 TESLA Model Y HONDA E

Всего с начала года в Украине было реализовано более четырех тысяч легковых автомобилей, изготовленных в Китае.