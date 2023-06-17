В Украине продолжает расти спрос на автомобили из Китая: какие модели пользуются популярностью
Итоги мая
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По итогам мая у украинцев продолжает расти спрос на авто из Китая. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
В течение мая первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в КНР, - это на 11 процентов больше, чем в апреле. Среди них 603 авто новых и 261 – подержанных.
Самый большой спрос из Китая составляли электромобили. К примеру, среди подержанных таковых было сразу 97%.
В топ-5 новых автомобилей, изготовленных в Китае, вошли:
- VOLKSWAGEN ID.4
- DONGFENG/ HONDA M-NV
- CHERY Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
Среди подержанных авто популярностью пользовались:
- VOLKSWAGEN ID.4
- DONGFENG/ HONDA M-NV
- VOLKSWAGEN ID.6
- TESLA Model Y
- HONDA E
Всего с начала года в Украине было реализовано более четырех тысяч легковых автомобилей, изготовленных в Китае.
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