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В Украине продолжает расти спрос на автомобили из Китая: какие модели пользуются популярностью

Общие новости
(3 голосов)

Итоги мая

В Украине продолжает расти спрос на автомобили из Китая: какие модели пользуются популярностью

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По итогам мая у украинцев продолжает расти спрос на авто из Китая. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В течение мая первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в КНР, - это на 11 процентов больше, чем в апреле. Среди них 603 авто новых и 261 – подержанных.

Самый большой спрос из Китая составляли электромобили. К примеру, среди подержанных таковых было сразу 97%.

В топ-5 новых автомобилей, изготовленных в Китае, вошли:

  1. VOLKSWAGEN ID.4
  2. DONGFENG/ HONDA M-NV
  3. CHERY Tiggo 4
  4. Chery Tiggo 2
  5. MG HS

Среди подержанных авто популярностью пользовались:

  1. VOLKSWAGEN ID.4
  2. DONGFENG/ HONDA M-NV
  3. VOLKSWAGEN ID.6
  4. TESLA Model Y
  5. HONDA E

Всего с начала года в Украине было реализовано более четырех тысяч легковых автомобилей, изготовленных в Китае.

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
17.06.2023 в 15:55
китай - фашистська держава і ворог цівілізованих країн
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