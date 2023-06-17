Генштаб: За сутки ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов врага

Генеральный штаб вСУ четыреста семьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений с рф перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Костобобров, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искровивщина, Волфинок, Басов. Большая Писаревка, Пономаренко Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцово, Плетеновка, Волчанские Хутора, Покаляне, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково .

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской и Новоселовской Луганской областей.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобково, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Новодмитровка, Червной Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольга, Тягинка, Новотягинка, Понятиевка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Берегово, Веле и Очаков Николаевской области

Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарилгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции.