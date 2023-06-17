Минмолодежьспорта запретило сборным Украины выступать на турнирах с атлетами из РФ и Беларуси
Соответствующие изменения были внесены в приказ
Мінмолодіспорту
Министерство молодежи и спорта Украины внесло изменения в приказ, который запрещает сборным Украины выступать на турнирах, где также присутствуют атлеты из России и Беларуси. Соответствующее изменение указано и опубликовано на официальном сайте министерства:
"С учетом постановления Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2023 года № 337 «О внесении изменений в пункт 15 Положения о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса» департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру физической культуры и спорта лиц с инвалидностью «Инваспорт» не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных спортивных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т.д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь."
Популярное сейчас
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена
- На матч Северная Македония – Украина не пускали с антироссийской символикой
- В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО