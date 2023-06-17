Минмолодежьспорта запретило сборным Украины выступать на турнирах с атлетами из РФ и Беларуси

Министерство молодежи и спорта Украины внесло изменения в приказ, который запрещает сборным Украины выступать на турнирах, где также присутствуют атлеты из России и Беларуси. Соответствующее изменение указано и опубликовано на официальном сайте министерства:

"С учетом постановления Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2023 года № 337 «О внесении изменений в пункт 15 Положения о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса» департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру физической культуры и спорта лиц с инвалидностью «Инваспорт» не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных спортивных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т.д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь."