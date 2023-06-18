ВСУ за субботу сбили два ударных российских вертолета Ка-52
И еще много беспилотников
Російський гелікоптер ... був колись. Ілюстраційне фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Воздушные Силы ВСУ сообщают, что за минувшие сутки - субботу, 17 июня - и начало текущих суток - 18 июня - украинской ПВО уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один "Ланцет ".
Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Авиация Воздушных Сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.
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