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ВСУ за субботу сбили два ударных российских вертолета Ка-52

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И еще много беспилотников

ВСУ за субботу сбили два ударных российских вертолета Ка-52

Російський гелікоптер ... був колись. Ілюстраційне фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Воздушные Силы ВСУ сообщают, что за минувшие сутки - субботу, 17 июня - и начало текущих суток - 18 июня - украинской ПВО уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один "Ланцет ".

Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Авиация Воздушных Сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.

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В статье: война с россией
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