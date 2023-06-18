Почти 70 единиц техники за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 17 июня
ВСУ снова крушат артиллерию
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.06.23.
Так, за субботу, 17 июня, было ликвидировано еще 650 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 219 820 человек.
Кроме того, за субботу было уничтожено 69 единиц техники, в частности, 2 вертолета и 20 танков и артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- Танков - 3984 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 3847 (+13) ед,
- РСЗО - 610 (+1) ед,
- средства ПВО - 364 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 304 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
- крылатые ракеты – 1211 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед,
- специальная техника – 522 (+2).
Генштаб в утренней сводке сообщает, что в течение субботы произошло 26 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
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