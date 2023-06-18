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Почти 70 единиц техники за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 17 июня

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ВСУ снова крушат артиллерию

Почти 70 единиц техники за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 17 июня

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.06.23.

Так, за субботу, 17 июня, было ликвидировано еще 650 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 219 820 человек.

Кроме того, за субботу было уничтожено 69 единиц техники, в частности, 2 вертолета и 20 танков и артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 3984 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 3847 (+13) ед,
  • РСЗО - 610 (+1) ед,
  • средства ПВО - 364 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 304 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
  • крылатые ракеты – 1211 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед,
  • специальная техника – 522 (+2).

Генштаб в утренней сводке сообщает, что в течение субботы произошло 26 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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