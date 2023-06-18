В Херсонской области горят склады боеприпасов россиян
Ночью несколько часов были слышны взрывы на территории одного из элеваторов
Фейсбук Андрющенка
В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области сегодня ночью, 18 июня, раздались взрывы. Сообщается о детонации на складах российских войск.
Так, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в большой склад с оружием.
Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".
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Источник:Телеграм Андрющенко
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