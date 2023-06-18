В Херсонской области горят склады боеприпасов россиян

В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области сегодня ночью, 18 июня, раздались взрывы. Сообщается о детонации на складах российских войск.

Так, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в большой склад с оружием.

Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".