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В Херсонской области горят склады боеприпасов россиян

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Ночью несколько часов были слышны взрывы на территории одного из элеваторов

В Херсонской области горят склады боеприпасов россиян

Фейсбук Андрющенка

Новина українською

В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области сегодня ночью, 18 июня, раздались взрывы. Сообщается о детонации на складах российских войск.

Так, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в большой склад с оружием.

Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".

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В статье: Херсон Петр Андрющенко война с россией
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