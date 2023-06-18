ВСУ за субботу на юге уничтожили 12 складов боеприпасов россиян

В Объединенном пресс-центре сил обороны таврического направления сообщили о результатах работы ВСУ против российских оккупантов в субботу, 17 июня.

В частности, сообщается, что за прошлые сутки в результате огневого поражения потери россиян в живой силе составили 420 человек, из них 141 был убит, 8 были взяты в плен.

Также украинские воины уничтожили 77 единиц вооружения, в том числе 24 танка. 8 единиц техники удалось захватить в качестве трофеев.

В пресс-центре отметили, что в субботу было уничтожено 12 складов боеприпасов врага.

Снова был уничтожен ударный вертолет Ка-52. При этом раскрыты детали, как был уничтожен российский вертолет в пятницу – он был поражен из ПЗРК Игла, украинский воин увидел его на расстоянии до 4-х километров.