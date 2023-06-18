  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за субботу на юге уничтожили 12 складов боеприпасов россиян
В тренде

ВСУ за субботу на юге уничтожили 12 складов боеприпасов россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинские воины подбили 24 танка

ВСУ за субботу на юге уничтожили 12 складов боеприпасов россиян

ДПСУ

Новина українською

В Объединенном пресс-центре сил обороны таврического направления сообщили о результатах работы ВСУ против российских оккупантов в субботу, 17 июня.

В частности, сообщается, что за прошлые сутки в результате огневого поражения потери россиян в живой силе составили 420 человек, из них 141 был убит, 8 были взяты в плен.

Также украинские воины уничтожили 77 единиц вооружения, в том числе 24 танка. 8 единиц техники удалось захватить в качестве трофеев.

В пресс-центре отметили, что в субботу было уничтожено 12 складов боеприпасов врага.

Снова был уничтожен ударный вертолет Ка-52. При этом раскрыты детали, как был уничтожен российский вертолет в пятницу – он был поражен из ПЗРК Игла, украинский воин увидел его на расстоянии до 4-х километров.

По теме
yellow-arrow
Ващук рассказал, какую должность занимает в Национальной гвардии
yellow-arrow
В Херсонской области горят склады боеприпасов россиян
yellow-arrow
Почти 70 единиц техники за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 17 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде