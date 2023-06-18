За спартак, цска или зенит. Российские СМИ рассказали, как готовят фанатов для войны в Украине
Будущие двухсотые
Пропагандистские РИА Новости опубликовали сюжет о том, как подразделение армии РФ "Эспаньола", называющее себя Добровольческим фанатским отдельным отрядом спецназа, обучает футбольных фанатов для участия в войне против Украины.
По словам командира отряда с позывным "испанец", у них в подразделении воюют представители фанатских движений московских "Спартака", ЦСКА, питерского "Зенита" и других клубов. Он утверждает, что такие новобранцы более способны к военному делу, чем обычные мобилизованные, поскольку закалены в фанатских столкновениях и более дисциплинированы.
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Один из героев сюжета дает интервью на фоне Донбасс Арены, то есть "Эспаньола" осуществляет свою террористическую деятельность на территории временно оккупированной Донецкой области.
Интересно, что на странице этой "Эспаньолы" в соцсетях на днях объявили, что подразделение готово принять фанатов из других подразделений армии РФ.
При этом "рекламные" сюжеты о фанатском отряде в последнее время активно выходят на общенациональных каналах страны-оккупанта.
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