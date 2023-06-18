Женская сборная Украины по волейболу резервом уступила сборной Франции

Сегодня прошел заключительный матч группового этапа в рамках Золотой Евролиги. Украина в последнем поединке резервом уступила действующим чемпионам, сборной Франции.

В прошлом матче Украина досрочно вышла в Финал четырех женской Золотой Евролиги по волейболу. К нам присоединится Бельгия и Чехия по результатам заключительного раунда. А также Швеция, которая прошла в следующий этап по отбору.

Формирование пар состоится после заключительных матчей.

Золотая Евролига по волейболу

Франция - Украина - 3:1 (25:18, 21:25, 25:16, 25:21)