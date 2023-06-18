Женская сборная Украины по волейболу резервом уступила сборной Франции
Украинки досрочно вышли в финал
Фото: cev.eu / Автор невідомий
Сегодня прошел заключительный матч группового этапа в рамках Золотой Евролиги. Украина в последнем поединке резервом уступила действующим чемпионам, сборной Франции.
В прошлом матче Украина досрочно вышла в Финал четырех женской Золотой Евролиги по волейболу. К нам присоединится Бельгия и Чехия по результатам заключительного раунда. А также Швеция, которая прошла в следующий этап по отбору.
Формирование пар состоится после заключительных матчей.
Золотая Евролига по волейболу
Франция - Украина - 3:1 (25:18, 21:25, 25:16, 25:21)
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