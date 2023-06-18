Генштаб ВСУ: Наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста восемьдесят девятых широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации нашей территории.

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес более 40 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На полигонах республики беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений с рф перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Огурцово, Бударки, Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирине, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьчан Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловце на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотых Нивы и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой, Левадной, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка и Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпилское, Орехов, Лобково, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, отказавшихся от получения российского паспорта и выехавших на подконтрольную Украине территорию.

В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 5 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его боеприпаса.