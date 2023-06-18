Песков: Задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена
Дмитрий Кулеба пошутил, что в Кремле найдут способ для оправдания
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача так называемой "СВО" по демилитаризации Украины во многом выполнена.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача, во многом, выполнена. Потому что всё меньше и меньше своего оружия Украина использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал Песков.
В свою очередь Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание Пескова и заявил, что однажды в Кремле так же смогут заявить о "достижении целей СВО".
"В следующих сериях: Фактически, все задачи "СВО" выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", - пошутил Кулеба.
Также украинский министр считает, что это заявление Пескова только подтверждает то, что Путин найдет способ объяснить россиянам и потерю Крыма, и всей Украины.
"Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Все это будет", - заявил Кулеба.
Популярное сейчас
- Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией
- Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва
- Зозуля: Недавно видел Морату в супермаркете, он ко мне сам подошел
- В Пентагоне сообщили, имеют ли США подтверждение об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО