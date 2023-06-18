Песков: Задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача так называемой "СВО" по демилитаризации Украины во многом выполнена.

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"И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача, во многом, выполнена. Потому что всё меньше и меньше своего оружия Украина использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал Песков.

В свою очередь Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание Пескова и заявил, что однажды в Кремле так же смогут заявить о "достижении целей СВО".

"В следующих сериях: Фактически, все задачи "СВО" выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", - пошутил Кулеба.

Также украинский министр считает, что это заявление Пескова только подтверждает то, что Путин найдет способ объяснить россиянам и потерю Крыма, и всей Украины.