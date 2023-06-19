Выжигали артиллерию и автомобильную технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 18 июня
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СБУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 220450 (+630) человек ликвидировано,
- танков – 3989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7735 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 3865 (+18) ед,
- РСЗО – 610 (+0) ед,
- средства ПВО – 370 (+6) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
- крылатые ракеты – 1211 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42) ед,
- специальная техника – 526 (+4).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поразила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и 7 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.
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