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Выжигали артиллерию и автомобильную технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 18 июня

Общие новости
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Выжигали артиллерию и автомобильную технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 18 июня

СБУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 220450 (+630) человек ликвидировано,
  • танков – 3989 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7735 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 3865 (+18) ед,
  • РСЗО – 610 (+0) ед,
  • средства ПВО – 370 (+6) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 305 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
  • крылатые ракеты – 1211 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42) ед,
  • специальная техника – 526 (+4).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поразила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и 7 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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