В Минобороны Украины подтвердили освобождение Силами обороны еще одного населенного пункта
В Запорожской области
Фото – Евгений Завгородний
Во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на южном направлении Силы обороны в течение прошлой недели проводили наступление на нескольких направлениях.
В ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за это время подразделения оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" освободили 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
Таким образом, Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области. Российские пропагандистские Telegram-каналы вчера, 18 июня, сообщали, что там оккупанты понесли большие потери.
В целом украинские подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2.
За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора. Также нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых – вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.
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