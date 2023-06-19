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Летели Калибры и Шахеды. В Воздушных силах рассказали, как ПВО справилась с ночной атакой РФ

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Летели Калибры и Шахеды. В Воздушных силах рассказали, как ПВО справилась с ночной атакой РФ

Дніпропетровська ОДА

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Ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря, отмечают в Воздушных силах Украины.

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Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток". Утром первыми эти данные опубликовали глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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В статье: ПВО ППО война с россией
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Источник:
t.me/kpszsu

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