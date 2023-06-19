ВИДЕО, как воины ССО с тыла зашли в окопы противника и уничтожили десяток россиян
Застали противника врасплох
СБУ
Воины Сил Специальных Операций Украины с тыла зашли в окопы противника на Южном направлении и уничтожили 10 оккупантов. На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу.
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"Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но, как видно по видео, снятым одним из воинов – зря".
Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох. Об успешной ликвидации российских оккупантов защитники сообщили в своих соцсетях. Видео без цензуры – в Телеграм-канале ССО.
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