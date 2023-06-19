На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия
Практически весь батальон погиб
россми
На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Оккупант вместе со своими подчиненными попал в окружение в деоккупированном населенном пункте Пятихатки. ВСУ уничтожили почти все подразделение Айвенго, целый батальон.
Заместителю командира "Шторм.Осетия" был 31 год. Он работал журналистом-пропагандистом. На странице "Шторм.Осетия" решили не комментировать ликвидацию Айвенго и его подразделения, но информацию распространили российские Telegram-каналы:
"Никто из бойцов не отступил, решили стоять до последнего. В результате практически весь батальон погиб".
При этом россияне задаются вопросом, почему батальон не получил поддержку артиллерии и "асов с воздуха".
Популярное сейчас
- Ребров определился с заявкой на матч против Мальты
- Хорватия - Испания 0:0 (4:5 - по пенальти). Видео обзор матча
- ЛН. Хорватия – Испания 0:0 (пен. 4:5). Золотое поколение остаётся без золотых медалей
- Песков: Задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО