На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Оккупант вместе со своими подчиненными попал в окружение в деоккупированном населенном пункте Пятихатки. ВСУ уничтожили почти все подразделение Айвенго, целый батальон.

Заместителю командира "Шторм.Осетия" был 31 год. Он работал журналистом-пропагандистом. На странице "Шторм.Осетия" решили не комментировать ликвидацию Айвенго и его подразделения, но информацию распространили российские Telegram-каналы:

"Никто из бойцов не отступил, решили стоять до последнего. В результате практически весь батальон погиб".

При этом россияне задаются вопросом, почему батальон не получил поддержку артиллерии и "асов с воздуха".