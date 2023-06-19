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На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия

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Практически весь батальон погиб

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия

россми

Новина українською

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Оккупант вместе со своими подчиненными попал в окружение в деоккупированном населенном пункте Пятихатки. ВСУ уничтожили почти все подразделение Айвенго, целый батальон.

Заместителю командира "Шторм.Осетия" был 31 год. Он работал журналистом-пропагандистом. На странице "Шторм.Осетия" решили не комментировать ликвидацию Айвенго и его подразделения, но информацию распространили российские Telegram-каналы:

"Никто из бойцов не отступил, решили стоять до последнего. В результате практически весь батальон погиб".

При этом россияне задаются вопросом, почему батальон не получил поддержку артиллерии и "асов с воздуха".

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В статье: война с россией
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